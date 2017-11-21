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В Сеть "слили" видео с НЛО-чистильщиком

Кадр youtube.com
Пользователи Сети несколько дней кряду обсуждают видео, на котором, как утверждают авторы ролика, запечатлено НЛО. Оператор снял яркую точку в небе, вокруг которой исчез конденсационный след самолета.
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На видеоканале уфологов SuspectSky на YouTube появилось видео с таинственным объектом в небе. Как обычно бывает в подобных роликах, автор просто снимал небо, когда заметил движение яркой точки. Она скрылась за конденсационным следом, оставленным самолетом, после чего тот начал буквально растворяться вокруг нее.

Некоторые зрители предположили, что пришельцы собирали пробы воздуха. Другие выразили уверенность, что у НЛО в программу заложено подчищать следы, как свои, так и чужие, передает "Утро.Ру". Нашлись и скептики. По их мнению, хоть ролик и выполнен талантливо, но является не более чем продуктом видеомонтажа.

Автор: Геннадий Куприянов21 ноября 2017, 19:08

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