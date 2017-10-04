Старую технику москвичей уничтожат боевые роботы

В рамках фестиваля "Золотая осень" 5 октября у дома №21 на Новом Арбате пройдет необычная экологическая акция. Любой желающий сможет отдать старые бытовые приборы и компьютерную технику на растерзание боевым роботам Пончику и Веберу.

"Выбрасывать сломанные электронные приборы в мусорный контейнер нельзя. Это наносит непоправимый вред окружающей среде", – цитирует официальный портал мэра и правительства Москвы организаторов фестиваля.

На глазах у публики машины превратят старую технику в небольшие куски металла. "Утилизация электроники обещает превратиться в захватывающее шоу", – отметили в оргкомитете "Золотой осени".

