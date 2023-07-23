Синхронное катание – на Олимпиаду

Мастер спорта международного класса по фигурному катанию Адиля Шарафиева убеждена: синхронное фигурное катание не сегодня завтра станет одной из дисциплин Олимпийских игр.



Такие дерзкие выводы известная спортсменка делает не спроста. Девушка окончила Казанский федеральный университет по направлению «PR в спорте и туризме». В своей дипломной работе Шарафиева проанализировала продвижение спортивных команд на примере “Татарстана” – одной из сильнейших команд России по фигурному катанию. В 2022 году команда стала чемпионом России, а в течение многих лет завоевывала серебряные медали чемпионата России.

За 30 лет существования команда дважды заслуживала бронзу Всемирной Зимней Универсиады (в 2009 в Харбине и в 2019 в Красноярске), многократно становилась победителем и призёром международных соревнований: Spring Cup (Милан, Италия), Zagrebsnowflakes Trophy (Загреб, Хорватия), Hevelius Cup (Гданьск, Польша). Более 100 спортсменов команды имеют звания мастера спорта России, 17 спортсменов стали мастерами спорта международного класса, в том числе и Адиля. Звание “мастер спорта России международного класса” является одной из самых престижных и высокоуважаемых наград в сфере спорта в России и открывает множество возможностей для спортсмена. Мастера спорта России могут представлять страну на международных соревнованиях, получать спонсорские контракты и т.д. Спортсмены — обладатели этого звания отличаются настойчивостью, выносливостью, трудолюбием и преданностью выбранному виду спорта. Фигуристка каталась с “Татарстаном” 5 лет.

В 2018 году фигуристка стала мастером спорта международного класса. За свою карьеру на льду она 4 раза выигрывала серебро чемпионата России, трижды становилась призером соревнований Spring Cup в Италии, выиграла Snowflakes Trophy в Загребе.



Главной заслугой своей карьеры Шарафиева считает бронзовую медаль Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. “Не знаю, чем больше я гордилась: тем, что я – бронзовый призёр таких крупных соревнований, или тем, что мы обошли чемпионов мира”.



Повод для гордости был существенный: после короткой программы “Татарстан” обошел одну из самых сильных команд, действующего чемпиона мира – финскую “Marigold Ice Unity”.



Этот результат был значим не только для “Татарстана”. Адиля вместе с командой также внесли вклад в победу всей сборной России в общекомандном медальном зачете, добавив в копилку бронзовую медаль. После соревнований Шарафиева получила благодарственное письмо лично от Председателя Правительства Дмитрия Медведева. Этот выдающийся результат воочию продемонстрировал, что Адиля, – признанный профессионал не только в России, но и на международном уровне.



Когда в 14 лет перед фигуристкой встал выбор продолжать карьеру в одиночном катании или перейти в синхронное, она понимала: синхронное катание – неолимпийский вид спорта, а, значит, мечте получить олимпийскую медаль не суждено сбыться. Но, рассуждала спортсменка, есть перспектива выступать на чемпионатах мира и международных соревнованиях.



“Тогда я еще не знала, как сильно синхронисты всего мира мечтают, чтобы наша дисциплина стала олимпийским видом спорта”, – говорит Адиля.

Своим приходом Адиля значительно усилила команду. За 5 лет работы Шарафиевой “Татарстан” сильно вырос. Фигуристки поднялись на 4 позиции в мировом рейтинге и попали в пятерку сильнейших команд мира. Чем выше Адиля с командой поднимались в мировом рейтинге, тем чаще появлялась мысль: была бы Олимпиада, “Татарстан” имел бы шанс взойти на пьедестал.

В университете Адиля решила изучить свой вид спорта со стороны маркетинга и продвижения и проанализировать, какие перспективы есть в развитии синхронного катания. Шарафиева считает, что вхождение синхронного катания в олимпийские дисциплины откроет новые горизонты для многих брендов и компаний. Появится идеальная синергия коммерческого интереса и спортивного мастерства. Результатом будут новые спортивные достижения, новые коллаборации. Компании выступят спонсорами, финансовая поддержка команд – отдельная важная часть их развития.



Во многих странах, в том числе и России, синхронное катание недополучает этой поддержки. Фигуристам нужны деньги на экипировку (коньки, костюмы, спортивную форму), на билеты и проживание во время соревнований.

“Когда я каталась в "Татарстане", некоторые фигуристки в команде испытывали финансовые трудности”, – вспоминает Адиля и добавляет, что знает примеры, когда талантливые фигуристы вынуждены были закончить карьеру из-за отсутствия денег. И это при том, что в России команды, которые входят в состав сборной, получают частичную поддержку от Федерации. В других странах и вовсе все расходы ложатся на плечи спортсменов. Многим это не по карману. Фигуристка считает, что от финансовой поддержки зависит существование и развитие синхронного катания как дисциплины в целом.

“Синхронное катание – изящный вид спорта, в котором девушки, показывают свою силу и красоту, – говорит Адиля. – Представьте, какой охват получат компании, даже если будут работать с одной командой. Это продвижение в социальных сетях команды и отдельных спортсменов (а их больше 16!), продвижение на масштабных соревнованиях. Поверьте, за этим будущее!”



Шарафиева продемонстрировала выгоду на примере. Допустим, есть аккаунт команды с 10 000 подписчиков и есть 18 спортсменов, у которых от 500 до 5000 подписчиков в личных соцсетях. Это около 65000 подписчиков. Добавим к этому личный бренд спортсменов и инструменты воздействия на аудиторию. Адиля подчеркивает: это не финальные, а начальные числа с потенциальным, практически безграничным ростом.

“Дайте этот инструмент грамотному PR-менеджеру и маркетологу – и вот вам новая аудитория, клиенты и продажи”, – говорит Адиля.

Уровень Адили ясно указывает на редкую принадлежность к числу тех, кто достиг высот в фигурном катании и взошел на вершину успеха.

Адиля является яркой и талантливой представительницей синхронного фигурного катания. Ее достижения на соревнованиях говорят сами за себя, а ее талант и профессионализм проявляются на протяжении всех соревнований, в которых она принимает участие.



Если бы состоялась Олимпиада, “Татарстан” и Адиля, вероятно, имели бы реальный шанс взойти на пьедестал. Однако, на сегодняшний день синхронное фигурное катание не включено в олимпийские виды спорта. Несмотря на это, Адиля Шарафиева верит в будущее этой дисциплины и уверена, что со временем синхронное фигурное катание получит официальный статус в рамках Олимпийских игр.