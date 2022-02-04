"К россиянам субъективны": Разъяренная Навка накинулась на Олимпийских судей из-за несправедливости

Первый соревновательный день Олимпиады в Пекине прошел, а с ним и первые соревнования фигуристов. Российские спортсмены традиционно сильны, но в командном зачете на данный момент лидирует США. Татьяна Навка, которая старается быть максимально в курсе событий, считает, что подобный расклад на турнирной таблице похож на заговор.
Россия отстает от США на 2 очка – 28 и 26 соответственно. Наши спортсмены оказались на втором месте в ритм танце и короткой программе. Судья из США поставила российской паре низший балл, что вызвало у экспертов сомнения.
Татьяна Навка прокомментировала сложившуюся на Олимпийских играх ситуацию. "Естественно, судьи из США к россиянам субъективны. Это главные конкуренты в командном соревновании. Американцы будут делать все, чтобы опускать наших фигуристов. Но все равно победит сильнейший", – накинулась на судей разъяренная спортсменка.
Навка отметила, что ее расстроил проигрыш нашей пары в парном катании. По словам Татьяны, фигуристы допустили помарку во время выступления. "В соревновании спортивных пар — немного непараллельное вращение", – прокомментировала ошибку спортсменка. Также Навка добавила, что унывать рано, так как впереди выступление одиночниц, на которых у страны огромные надежды.