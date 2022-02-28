"Идиоты!": Беспощадный Ягудин довел до крика маленькую дочь

Алексей Ягудин вступил в спор с дочерью, но потерпел поражение.

Алексей Ягудин – не только талантливый спортсмен, но и примерный семьянин. Второе он недавно доказал, опубликовав видео в своем "Инстаграм". В сторис микроблога он показал, как проводит время со своей маленькой дочерью.

Они лежали в кровати и, видимо, смотрели мультики на планшете. Фигурист решил обсудить с девочкой ее игрушки. "Мишель, а почему так много животных?", – обращается спортсмен к наследнице. Затем отец решил беспощадно раскритиковать игрушки, стоящие у изголовья кровати. "А вот эти два идиота наверху стоят – это что?". Однако девочка бурно отреагировала на возмутительное заявление отца в адрес своих любимцев. "Это не идиоты!" – закричала Мишель. Она заявила, что это ее любимые игрушки. Видно, что у Алексея растет бойкая дочь, которой палец в рот не клади. Свою позицию девочка готова отстаивать перед кем угодно.

Напомним, что дочка Ягудина и Тотьмяниной тоже, видимо, решила пойти по стопам звездных родителей и посвятить себя спорту. Однако занимается она не фигурным катанием, а художественной гимнастикой. Девочка делает успехи, а счастливые родители с радостью делятся ими в социальных сетях.