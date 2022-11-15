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Спорт
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной

Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной

Татьяна Тотьмянина получила серьезную травму во время выступления на шоу "Ледниковый период".
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина сошла с дистанции популярного шоу на Первом канале "Ледниковый период". 41-летнюю спортсменку экстренно увезли на скорой с приступом болевого шока после того, как партнер задел ее коньком. Несмотря на боль от распоротой раны, она смогла завершить свою программу, после чего "сдалась" врачам.

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Продюсер шоу "Ледниковый период" Илья Авербух прокомментировал случившееся. На съемках Татьяна Тотьмянина упала и травмировалась. Сейчас ее обследуют врачи. Ситуация находится под контролем. Иван Колесников, катаясь в паре с Тотьмяниной, упал и задел коньком ее колено. По словам Авербуха, это произошло случайно. Однако поклонники, тем не менее, ужасно обеспокоены произошедшим.

Стоит отметить, что в российском фигурном катании много лет назад уже происходила подобная страшная трагедия на льду, однако там дела обстояли несколько иначе. Зимой 1995-го российская пара фигуристов Олег Шляхов и Елена Бережная катались перед выступлением на Евро в Риге. В паре были сложные и противоречивые отношения, партнер постоянно притеснял и тайно обижал Бережную. Однажды утром на льду произошло страшное.

"Вдруг совсем близко от себя я увидела конек Шляхова. Хотела крикнуть: "Что ты делаешь!" – но не успела. Удар в висок, я падаю: на льду расплывается алое кровавое пятно", – с ужасом вспоминала Бережная.

После страшной травмы фигуристка очень долго восстанавливалась и перенесла несколько операций. Как выяснилось, конек раздробил череп и задел речевой центр фигуристки – ей делали трепанацию. Спустя время фигуристка смогла восстановиться.

Фигуристы нередко шокируют поклонников своими взлетами и падениями, а также странными выходками. Не удивительно, ведь нагрузки у них космические. На днях муж Татьяны Тотьмяниной Алексей Ягудин шокировал фанатов, проведя "кесарево" на палке колбасы.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Татьяна Тотьмянина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2022, 09:44 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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