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Спорт
"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка

"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка

Спортсменка рассказала, как за ней следил незнакомец.
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Недавно Женя Медведева рассказала о происшествиях, которые произошли в ее жизни. Как оказалось, на протяжении долгого времени девушку преследовал маньяк. Он всюду ходил за фигуристкой и буквально поджидал на каждом шагу. Об этом звезда "Ледникового периода" заявила в шоу на YouTube.

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Евгения Армановна Медведева фигуристка

Медведева рассказала, что это было в 2018 году, когда девушка готовилась к Олимпиаде. Незнакомец атаковал спортсменку: писал в социальных сетях, что он возле ее дома, угрожал зайти внутрь. Мужчина знал точный адрес и хотел "слиться с Женей частичками".

Более того, незнакомец даже осмелился прийти к фигуристке на тренировку. Так, он даже заявил, что хочет взять опекунство над Медведевой, принес документы, подтверждающие его здоровье. Однако, по словам Жени, человек этот был явно нездоров психически. "Это было очень страшно", – подытожила девушка.

К счастью, после того, как Медведева уехала на Олимпиаду, мужчина перестал за ней следить. Возможно, семья обратилась в полицию. Однако девушка этот момент не уточнила. По ее словам, это самое страшное время в ее жизни.

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6 января 2022, 14:30 Источник: "YouTube" ✓ Надежный источник
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