"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, недавно ставшая матерью, дала откровенное интервью.

Татьяна Волосожар успевает не только строить спортивную карьеру, но и быть успешной мамой. После рождения второго ребенка уже через месяц вышла на работу и выступала в шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила".

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Волосожар развивает собственную школу фигурного катания, готовиться к "Ледниковому периоду", ходить на фотосессии и общаться с поклонниками в соцсетях. В свежем интервью фигуристка призналась, что на все это требуется много сил. Поэтому у спортсменки есть свой "допинг" – это сладкая выпечка.

"Помните, в мультике "Чип и Дейл" был Рокки, и как только он чуял сыыыыыыррр – его мозг затуманивался и он летел на запах? Вот это чисто я в кондитерской", – призналась Волосожар.

Спортсменка отметила, что раньше активнее занималась фигурным катанием. Сейчас этого меньше. Помимо прочего, она еще не до конца восстановилась после родов. Держать себя в ежовых рукавицах Татьяне Волосожар не хочется, поэтому она старается балансировать между спортом и вредными привычками. К слову, фигуристка не курит и не употребляет алкоголь, поэтому считает свое пристрастие вполне безобидным.

Поклонники считают ее фигуру идеальной и не верят, что Волосожар за уши не оттащишь от тортов и пирожных.