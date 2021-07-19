Он мне нужен всегда: вышедшая из роддома Волосожар призналась в зависимости

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар рассказала о пристрастии, которое осознала после рождения ребенка.

Олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков недавно стали родителями во второй раз. Теперь они воспитывают дочь и сына. Фигуристка признавалась, что материнство дается ей нелегко. К тому же, тяжелее всего справляться в одиночку.

Недавно супруг фигуристки был вынужден улететь в Сочи на сборы. А на днях и сама Татьяна Волосожар с детьми и мамой отправились туда же.

В своем "Инстаграм" 35-летняя Волосожар призналась, что буквально зависима ото льда. Она ни дня не может прожить без своего любимого дела. И наличие двух детей не помешало ей насладиться этим.

"Я призналась себе в том, что у меня зависимость… зависимость ото льда! Мне нужен лед. Всегда... Мне жизненно необходимо кататься", – написала Татьяна Волосожар в своем "Инстаграм".

Публикацию фигуристка сопроводила роликом, в котором были показаны кадры из ее выступлений с Максимом Траньковым, в том числе – победного в олимпийском Сочи.

К счастью, Волосожар в Сочи не только наслаждается воспоминаниями о триумфах. Там она сможет выходить на лед. Уже сейчас в олимпийском парке работает ледовая арена, где она лично дает детям уроки фигурного катания.

Впрочем, поклонники пришли к выводу, что вряд ли Волосожар вернется в профессиональный спорт. Скорее всего, она будет заниматься тренерским делом или будет работать в ледовых шоу, так популярных сейчас в России.

