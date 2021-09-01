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Спорт
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Олимпиада в Токио стала знаковым событием для гимнасток Дины Авериной и ее сестры Арины.
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Прославленные российские гимнастки Дина и Арина пережили тяжелый опыт на недавно прошедшей Олимпиаде. В финале индивидуального многоборья, состоявшемся 7 августа, девушки претендовали на первые места, однако им пришлось уступить золото сопернице из Израиля. За этой драматической ситуацией наблюдал почти весь мир, и уж точно вся наша страна переживала за талантливых россиянок. Теперь, когда страсти немного улеглись, спортсменки дали пространное интервью телеканалу "Матч ТВ".

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Дина Аверина рассказала, что после выступления Арины, в котором та допустила досадную ошибку с лентой, она впала в настоящую истерику.

"Меня начало трясти," – призналась взволнованная спортсменка.

Такое сильное эмоциональное волнение охватило гимнастку впервые за все время соревнований. Однако Дина поняла, что права на ошибку у нее нет, и постаралась взять себя в руки. К счастью, у девушки получилось успокоиться и с помощью самовнушения и дыхательных практик она пришла в норму.

В результате Дина выступила прекрасно, но все равно стала второй после израильтянки, уронившей ленту. Наша сторона посчитала подобное судейство необъективным. Что касается Арины, то она не вошла в тройку лидеров и заняла лишь четвертое место.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как "Лента.ру" поддержала Дину Аверину новым логотипом.

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Фото: Kohei, MARUYAMA / AFLO / www.globallookpress.com
Автор: 1 сентября 2021, 08:40 Источник: Матч ТВ ✓ Надежный источник
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Как живут школьницы-гимнастки Аверины

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