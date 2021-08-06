Боксер Гаджимагомедов принес России серебряную медаль на Олимпиаде в Токио

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов выиграл для России серебряную медаль на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 91 килограмма. В финале спортсмен уступил кубинцу Хулио ла Крусу по очкам (0:5).

Бронза досталась новозеландцу Дэвиду Ньику и бразильцу Абнеру Тейшейру. Медаль Гаджимагомедова стала для России 60-й.