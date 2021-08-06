Российские велогонщицы взяли бронзу на токийской Олимпиаде

Велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзу в велотреке. Они принесли сборной России 61-ю медаль.

Наши спортсменки по итогам соревнований набрали 26 очков. Первое место заняли девушки из Великобритании (78), а второе – из Дании (35).