Российские велогонщицы взяли бронзу на токийской Олимпиаде

Велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзу в велотреке. Они принесли сборной России 61-ю медаль.
Наши спортсменки по итогам соревнований набрали 26 очков. Первое место заняли девушки из Великобритании (78), а второе – из Дании (35).
Популярные темы форума
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Начальник самоутверждается за счет сотрудников
Мама нарушает личное пространтство
завидую своей сестре
Эгрегор существует
Создаем собственный эгрегор
Новые границы Москвы