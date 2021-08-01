Участник Ironman поблагодарил Путина за приглашение на "железную" гонку

Многократный участник международных соревнований по триатлону Ironman Марек Немчик поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение в качестве почетного гостя на первую в нашей стране "железную" гонку.

"Никто не может организовать эти соревнования с таким размахом и так профессионально, так как это сделали мы", – сказал спортсмен.

Он выразил благодарность президенту России. Немчик отметил, что глава российского государства – большой поклонник спорта.

"Надеюсь, увидимся в следующем году!" – добавил Немчик и сказал "спасибо большое!" по-русски.

Марек Немчик – легенда триатлона. Он принимал участие в более чем 100 соревнованиях Ironman. Также спортсмен написал научный труд о способностях к спорту у детей на основании данных ДНК.

Ранее президент России поприветствовал участников и организаторов Ironman. Он выразил надежду, что этот турнир повысит популярность триатлона в нашей стране.