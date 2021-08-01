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Спорт
Участник Ironman поблагодарил Путина за приглашение на "железную" гонку

Участник Ironman поблагодарил Путина за приглашение на "железную" гонку

Многократный участник международных соревнований по триатлону Ironman Марек Немчик поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение в качестве почетного гостя на первую в нашей стране "железную" гонку.
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"Никто не может организовать эти соревнования с таким размахом и так профессионально, так как это сделали мы", – сказал спортсмен.

Он выразил благодарность президенту России. Немчик отметил, что глава российского государства – большой поклонник спорта.

"Надеюсь, увидимся в следующем году!" – добавил Немчик и сказал "спасибо большое!" по-русски.

Марек Немчик – легенда триатлона. Он принимал участие в более чем 100 соревнованиях Ironman. Также спортсмен написал научный труд о способностях к спорту у детей на основании данных ДНК.

Ранее президент России поприветствовал участников и организаторов Ironman. Он выразил надежду, что этот турнир повысит популярность триатлона в нашей стране.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 августа 2021, 18:44

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