Пловец Рылов взял золото Олимпийских игр в Токио

В заплыве на 200 метров на спине пловец из России Евгений Рылов выиграл золото. Второе место у спортсмена из США Райана Мерфи. Третью строчку занял британец Люк Гринбэнк.
Россиянин также установил новый мировой рекорд, проплыв дистанцию за 1 минуту 53,27 секунды. Ранее рекорд принадлежал американцу Тайлеру Клэри (1.53,41). Для Рылова это уже вторая медаль Олимпийских игр в Токио, ранее он в командном зачете выиграл серебро.
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