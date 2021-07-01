СМИ: Дзюба заинтересовал турецкий футбольный клуб

Мировая пресса распространяет данные о том, что нападающий сборной России Артем Дзюба заинтересовал турецкий клуб "Фенербахче". Уточняется, что спортсмен якобы может перейти туда из питерского "Зенита".
Профильные СМИ пишут, что турецкие коллеги готовы сделать выгодное предложение отечественной звезде. Стоит отметить, что в последнем сезоне РПЛ Дзюба оказался весьма результативным игроком, передает RT.
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