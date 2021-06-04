"Чувствую себя виноватой": отчаявшаяся Волосожар взвыла из-за проблем с детьми

Олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков неделю назад стали родителями во второй раз. У их маленькой дочери теперь появился брат.



Имя ребенка родители пока держат в строжайшей тайне. Однако появились другие подробности происходящего. В своем "Инстаграме" Татьяна Волосожар опубликовала новый пост. Она сделала милое селфи с домашним питомцем, похвалила его и пожаловалась на детей.

Фигуристка посмеялась и отметила, что все те, кто обещал, что с двумя малышами будет проще, ее обманули. Она рассказала, что пока еще не может привыкнуть к тому, что детей у нее двое. Сейчас ей непросто, а ощущение, что она ничего не успевает не оставляет спортсменку ни на минуту. Пока побороть постоянное напряжение не удается

Татьяна Волосожар сообщила, что ее супруг был вынужден поехать в Сочи на сборы, а потому сейчас ей помогает мама. Муж прилетит на выходные, а 12 июня окончательно вернется, чтобы не оставлять возлюбленную одну. Спортсменка подчеркнула, что совершенно не понимает, как живут матери, которым некому помочь. Она назвала их "героинями".

"Чувствую себя виноватой", – поделилась фигуристка. Оказалось, что обращать внимание на обоих детей – тяжелая задача. Когда Татьяна не успевает поиграть со старшей дочкой, она ощущает себя плохо. Однако настроена она позитивно и считает, что все наладится.

