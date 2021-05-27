Фигуристка Волосожар вновь стала матерью

Спортсменка с мужем Максимом Траньковым во второй раз стали родителями. Наследник олимпийских чемпионов – настоящий богатырь. Татьяна Волосожар в своем инстаграм-аккаунте рассказала, что мальчик появился на свет весом 3 килограмма 950 граммов.
Звезда льда трогательно обратилась к малышу, отметив, что они очень его ждали. Фигуристка поблагодарила супруга и клинику в подмосковном Лапино, где рожала. Она отметила, что ей было комфортно и совсем не страшно. Фолловеры порадовались за Татьяну Волосожар и адресовали ей самые добрые пожелания.
Муж спортсменки на родах не присутствовал, дожидаясь появления второго своего ребенка на свет в коридоре. Сыночка практически сразу показали счастливому отцу. Траньков сфотографировался с ним и отправился домой.
Отметим, пара воспитывает еще четырехлетнюю дочь Анжелику. О пополнении в
семействе стало известно зимой. Татьяна Волосожар долго скрывала от общественности свое интересное положение. До седьмого месяца беременности спортсменка трудилась в своей школе фигурного катания.
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