Умер главный врач "Динамо"

Утром 13 апреля ушел из жизни главный врач футбольного клуба "Динамо" Александр Ярдошвили, передает RT. Ему было 66 лет. Причины смерти пока не раскрываются. Команда выразила соболезнования родным и близким заслуженного врача России,
Утром 13 апреля ушел из жизни главный врач футбольного клуба "Динамо" Александр Ярдошвили, передает RT. Ему было 66 лет. Причины смерти пока не раскрываются. Команда выразила соболезнования родным и близким заслуженного врача России,
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