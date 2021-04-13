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13 апреля
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Спорт

Умер главный врач "Динамо"

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Утром 13 апреля ушел из жизни главный врач футбольного клуба "Динамо" Александр Ярдошвили, передает RT. Ему было 66 лет. Причины смерти пока не раскрываются. Команда выразила соболезнования родным и близким заслуженного врача России,

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Автор: 13 апреля 2021, 12:02 Источник: RT ✓ Надежный источник

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