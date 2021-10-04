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Спорт
"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам

"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам

После досадного проигрыша на Олимпиаде в Токио сестры Дина и Арина Аверины думывали о завершении спортивной карьеры. Но прославленный тренер Ирина Винер-Усманова, в свое время давшая дорогу в большой спорт Алине Кабаевой, быстро привела воспитанниц в чувство.
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Наставница гимнасток жестко отреагировала на их желания. Тренер напомнила сестрам, как их встретила Россия после Токио. При этом Винер-Усманова оскорбила девушек, назвав их "мокрыми курицами".

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Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

После такого "холодного душа" чемпионки, судя по всему, отринули мысли об уходе из большого спорта и принялись готовиться к будущим состязаниям. Выяснилось, что наставница Алины Кабаевой уже успела попросить у подопечных прощения за свою грубость.

Арина Аверина отметила, что "Ирина Александровна извинилась". Тренер признала, что была неправа. В свою очередь Дина подтвердила, что им с сестрой после выступления в Токио было сложно вернуться к тренировкам и соревнованиям. Поэтому им была очень важно поддержка наставницы.

Ирина Винер-Усманова ранее заявила, что ее звездные подопечные нацелены на следующие летние Олимпийские игры. Сами гимнастки пока точно не знают, удастся ли им снова представлять нашу страну на этих соревнованиях. Дина заявила, что главное, чтобы сделать это позволило здоровье.

Напомним, многие считают, что Дину Аверину засудили, из-за чего золото досталось гимнастке из Израиля – Линой Ашрам. К слову, за иностранку вступилась Ляйсан Утяшева. Знаменитость публично отметила мастерство израильтянки.

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Фото: Alexander Chernykh / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 4 октября 2021, 14:52 Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные снимки обворожительной Алины Кабаевой

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