"Извинилась": наставница Кабаевой покаялась за хамство по отношению к юным гимнасткам

После досадного проигрыша на Олимпиаде в Токио сестры Дина и Арина Аверины думывали о завершении спортивной карьеры. Но прославленный тренер Ирина Винер-Усманова, в свое время давшая дорогу в большой спорт Алине Кабаевой, быстро привела воспитанниц в чувство.



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