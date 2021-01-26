Хоккеист "Спартака" травмировал голову во время матча

Нападающий хоккейного клуба "Спартак" Павел Медведев был серьезно травмирован во время матча. По данным СМИ, у спортсмена диагностировали сотрясение мозга.
Известно, что Медведев неудачно упал после контакта на льду с оппонентом. Хоккеисту оказали медицинскую помощь, сообщает RT.
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