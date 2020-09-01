Умер бывший главный тренер "Спартака" Милош Ржига

Умер прославленный спортивный деятель Милош Ржига. Он не дожил до своего 62-летия.
Стоит отметить, что Ржига работал с московским хоккейным клубом "Спартак", а также петербургским СКА. Ранее в Ранее его госпитализировали в Праге. Коллеги по цеху выразили соболезнования близким усопшего, передает телеканал "360".
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь