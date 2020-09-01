Умер бывший главный тренер "Спартака" Милош Ржига

Умер прославленный спортивный деятель Милош Ржига. Он не дожил до своего 62-летия.

Стоит отметить, что Ржига работал с московским хоккейным клубом "Спартак", а также петербургским СКА. Ранее в Ранее его госпитализировали в Праге. Коллеги по цеху выразили соболезнования близким усопшего, передает телеканал "360".