Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя

Долгожданный поединок между бойцами смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном сорвался в пятый раз. Бушующая пандемия коронавируса не дает организаторам ни единого шанса провести данное мероприятие, пишет РИА ФАН.

Соперник российского спортсмена заявил, что Нурмагомедова необходимо лишить титула чемпиона UFC, поскольку он якобы боится встречи и нашел причину не выходить в октагон. Стоит отметить, что боец из Дагестана подробно разъяснил свою позицию в "Инстаграм". Нурмагомедов задался вопросом, почему общественность давит на него и требует подвергнуть себя риску в условиях стремительно распространяющегося вируса. Напомним, что бой между Фергюсоном и Нурмагомедовым должен был состояться 18 апреля в США.



