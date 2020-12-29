Российский боец сумо из Книги рекордов Гиннесса умер в 21 год

Российский боец сумо Джамбулат Хатохов скончался на 22-м году жизни. О смерти спортсмена рассказал президент федерации сумо Кабардино-Балкарии Бетал Губжев.
Точная причина ухода атлета из жизни не сообщается, но некоторые СМИ пишут, что у Хатохова были проблемы с почками.
Джамбулат Хатохов был занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой и сильный мальчик в мире в своей возрастной категории: на момент установления рекорда ему было 3,5 года. В то время он весил 48 килограммов и обладал 32-м размером ноги, будучи абсолютно здоровым, сообщает "Москва 24".
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