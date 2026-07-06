Спал в одной постели с детьми: жуткая расплата советской семьи, пригревшей в квартире монстра

Милая советская сказка об идеальном союзе человека и дикого хищника, за которой с умилением следил весь СССР, в один миг превратилась в кровавый кошмар, унесший жизнь ребенка.



Эта история началась в Баку в эпоху развитого социализма. Обычная городская квартира Берберовых внезапно превратилась в филиал диких джунглей. Как пишет RidLife, архитектор Лев Берберов подобрал в зоопарке слабого, погибающего львенка. Семья выкормила малыша из пипетки, окружила заботой и подарила ему царское имя — Кинг.

Очень скоро о необычной семье заговорил весь мир. Журналисты выстраивались в очереди, чтобы сделать уникальные кадры: посреди типичной советской гостиной, среди ковров, полированной мебели и детских игрушек, лежал огромный взрослый лев. Без клеток, намордников и вольеров. Он ходил по коридорам как домашний кот, спал в одной постели с маленькими детьми и благосклонно позволял им дергать себя за усы. Это казалось чудом, победой человеческой доброты над дикими инстинктами.

Звездный час и первая кровь

Кинг быстро стал главной звездой советского экрана. Огромный ручной хищник снимался в кино, а его триумфом стала комедия "Невероятные приключения итальянцев в России". Пока миллионы зрителей смеялись у экранов, мало кто задумывался, какой опасности подвергались актеры и съемочная группа. Ведь хищник всегда остается хищником, какие бы ласковые песни ему ни пели.

Первый страшный удар судьба нанесла в 1973 году. Во время съемок в Москве Кинг случайно остался без присмотра, выбрался в окно и оказался на улице, где попытался поиграть со случайным прохожим. Молодой милиционер, оценив ситуацию как смертельную угрозу для жизни человека, разрядил в питомца обойму. Смерть любимца стала огромной трагедией для Берберовых. Казалось бы, этот случай должен был стать финальной точкой в опасном эксперименте. Но люди предпочли закрыть глаза на очевидные предупреждения природы.

Кинг Второй: бомба замедленного действия

Вскоре в той же бакинской квартире появился новый жилец — львенок Кинг II. Берберовы решили повторить свой успех, надеясь, что и этот зверь вырастет абсолютно ручным. Однако природа не прощает легкомыслия. В 1978 году скоропостижно скончался глава семейства Лев Берберов. Железный контроль ослаб. В тесной квартире остались лишь вдова Нина, двое детей-подростков и огромный, сильный, половозрелый самец, у которого начали просыпаться первобытные инстинкты доминирования.

Трагедия грянула холодным ноябрьским днем 1980 года. То, что годами казалось чудом приручения, обернулось мгновенной катастрофой. В один из дней Кинг II внезапно вышел из-под контроля. Почувствовав слабость человека, огромная кошка набросилась на Нину Берберову. На крики матери о помощи прибежал ее 14-летний сын Роман. Подросток попытался защитить мать, но разъяренный зверь мгновенно переключился на него.

Мальчик погиб на месте от страшных травм, а его искалеченная мать выжила лишь чудом. Прибывшие на место трагедии сотрудники милиции безжалостно застрелили обезумевшего зверя прямо в квартире.

Хищник никогда не станет безопасным домашним любимцем, сколько бы лет он ни прожил рядом с человеком в теплой квартире. Это жестокий урок для всех современных любителей экзотики, которые продолжают заводить в городских условиях тигров, леопардов и пум, забывая, что дикий зверь всегда ждет своего часа, чтобы нанести смертельный удар.