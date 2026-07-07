Малоинвазивные операции для детей становятся новым стандартом хирургии в Москве

Внедрение малоинвазивных технологий позволило сократить время госпитализации пациентов до нескольких часов.



Современная детская хирургия активно развивается в направлении минимизации травматичности медицинских вмешательств. Как сообщил хирург Морозовской детской городской клинической больницы Александр Сиднев, сегодня значительная часть плановых операций выполняется через один-два микропрокола с использованием эндоскопической техники, оптического увеличения и хирургических микроскопов. Применение высокотехнологичного оборудования позволяет избежать больших разрезов, снижает интенсивность болевого синдрома, ускоряет процесс заживления тканей и минимизирует послеоперационные рубцы.

Возможности однодневных стационаров охватывают широкий спектр медицинских профилей, включая общую детскую хирургию, урологию, гинекологию, офтальмологию, оториноларингологию, травматологию и ортопедию. В таком формате успешно лечатся патологии, не требующие длительного круглосуточного мониторинга. Специалисты оперативно устраняют различные виды грыж передней брюшной стенки, удаляют доброкачественные новообразования мягких тканей, проводят коррекцию при фимозе и крипторхизме, а также выполняют операции по удалению аденоидов и исправлению косоглазия.

После завершения хирургического вмешательства ребенок проводит в палате под наблюдением врачей всего несколько часов. Главным критерием для выписки домой в тот же день является стабильно хорошее самочувствие пациента: нормальная температура, отсутствие тошноты и выраженной боли, а также общая активность. Перед уходом домой родители получают подробные персональные рекомендации по уходу, режиму питания и ограничению физических нагрузок, что позволяет провести реабилитацию в комфортных для ребенка домашних условиях.

Развитие этого направления координируется на общегородском уровне. Как отметила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за четыре года объемы оказания помощи в столичных детских стационарах кратковременного пребывания выросли в полтора раза — с 15 тысяч до 26 тысяч операций ежегодно. На сегодняшний день такие высокотехнологичные отделения открыты и успешно функционируют на базе всех многопрофильных детских больниц города.