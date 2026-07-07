Собянин сообщил о ликвидации уже 43 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную воздушную атаку на столицу.



Очередная попытка масштабного налета была своевременно пресечена дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ. Как сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере "Макс", защитникам неба удалось сбить еще четыре беспилотника, следовавших курсом на столицу. С учетом новых данных общее число ликвидированных на подлете к городу БПЛА к настоящему моменту достигло 43 единиц.

Ранее глава города заявлял об успешном отражении атаки, в ходе которой силами противовоздушной обороны изначально было уничтожено 39 вражеских аппаратов. Оперативные действия военных позволили нейтрализовать угрозу еще на дальних подступах к мегаполису, не допустив проникновения беспилотников в воздушное пространство над жилыми кварталами.

На всех местах падения фрагментов сбитых дронов незамедлительно развернули работу специалисты экстренных служб. В оперативных мероприятиях задействованы спасатели, взрывотехники и представители профильных ведомств. Они проводят обследование территорий, фиксируют последствия инцидентов и принимают все необходимые меры для обеспечения полной безопасности граждан на земле.