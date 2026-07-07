"Морщины продавать легко": косметический химик раскрыла жесткую правду о бесполезных трендах в бьюти-индустрии

Популярные баночки с органическими кремами могут оказаться настоящим рассадником опасных бактерий.



Мы привыкли безоговорочно верить красивым этикеткам с пометками "эко", "био" и "100% натурально". Нам кажется, что экстракт ромашки или сок алоэ, бережно собранный на альпийских лугах, сотворит чудо с уставшим лицом. Но известный косметический химик, технолог-разработчик Оксана Иванова призывает женщин наконец снять розовые очки и прекратить верить в сказки маркетологов. Выпускница легендарной Менделеевки, которая семь лет преподавала в университете, а затем создавала формулы для ведущих брендов России и Европы, знает бьюти-индустрию изнутри. И ее вердикт суров: классическая "зеленая" косметика давно устарела и имеет крайне ограниченные возможности.

"Я химик. Для меня все вокруг состоит из формул и элементов — и это не пугает, а восхищает. Растительное, синтетическое, биотехнологическое — это просто разные наборы элементов", — заявила Оксана в беседе с Клео.ру.

Она уверяет, что бояться "химии" глупо. Хорошо синтезированный в лаборатории продукт абсолютно безопасен и работает в разы эффективнее любого отвара подорожника. Будущее бьюти-сферы стоит за сложными биотехнологиями. Вместо того чтобы засевать поля тоннами растений, ученые учатся выращивать активную "зеленую массу" в специальных биореакторах. Это позволяет из небольшого количества сырья получать максимум полезных и чистых компонентов — экзосомы, энзимы, ДМАЭ, бакучиол. Именно эти умные молекулы растительного происхождения, извлеченные при помощи высоких технологий, способны запустить реальные процессы омоложения.

Многие ли задумывались, что происходит в баночке с любимым кремом после того, как вы открыли защитную мембрану? Открытая банка с большой площадью контакта с воздухом, которая стоит в теплой и влажной ванной комнате — это идеальная среда для размножения бактерий и плесени. Каждый раз, когда мы залезаем туда пальцами, мы заносим миллионы микроорганизмов. Продукт заветривается, окисляется, на нем появляется некрасивый темный налет, а средство летит в мусорку, так и не будучи использованным до конца.

Именно поэтому Оксана Иванова сделала ставку на порционный формат саше. "Вскрыли — нанесли — готово", — объясняет технолог. Продукт не портится, используется полностью, а если средство вдруг не подошло, саше всегда можно передать подруге или сестре. "Я убеждена: лучший продукт с точки зрения экологичности — тот, который был куплен и использован до конца", — уверяет эксперт.

Российский покупатель, по мнению разработчика, очень умен и информирован, но все еще находится в опасном заблуждении, что в уходе работают только сверхвысокие концентрации активных веществ. Из-за этого женщины часто травмируют кожу кислотами, забывая о восстановлении микробиома и защитного барьера.

Между тем, мировая наука шагнула далеко вперед. Сейчас главным макротрендом стал Longevity — продление не просто жизни, а активной, здоровой молодости. В косметологию приходят понятия, которые раньше казались научной фантастикой. Например, сенолитики — вещества, уничтожающие стареющие "зомби-клетки".

"Морщины продавать легко: вот они есть, вот их нет. А показать, что в организме накапливаются сенесцентные клетки, которые делают вас старше — гораздо сложнее: эффект виден лишь при длительном, системном применении", — иронизирует Оксана. Когда индустрия научится просто и доступно объяснять эти процессы потребителю, рынок ждет грандиозный прорыв.