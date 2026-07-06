Доктор Мясников раскрыл страшную правду о скрытых болезнях печени по обычному анализу крови

Обычный бланк из лаборатории может скрывать пугающий сигнал о смертельной опасности внутри тела.



Вы можете чувствовать себя абсолютно здоровым, бодрым и полным сил человеком, но обычный плановый визит к врачу внезапно обернется тревожным предупреждением. Известный врач и телеведущий Александр Мясников в своем личном блоге открыл глаза миллионам россиян на скрытую опасность. По его словам, примерно у каждого десятого человека во время обычной диспансеризации находят повышенные ферменты печени. При этом пациент даже не подозревает о беде.

Печень — удивительный и невероятно терпеливый орган. В ней практически нет болевых рецепторов, поэтому она страдает молча, до самого последнего момента скрывая от нас внутреннюю катастрофу. Боль в правом боку появляется уже тогда, когда процесс зашел слишком далеко. Именно поэтому так важно уметь читать результаты обычного биохимического анализа крови.

Доктор Мясников поясняет: так называемые "печеночные тесты" на самом деле не показывают работу органа напрямую, но они мгновенно реагируют на воспаление и разрушение клеток. Теледоктор предлагает разобраться в сложных медицинских терминах простым языком, чтобы вовремя заметить скрытую угрозу.

Александр Мясников рекомендует обратить внимание на несколько ключевых показателей , которые у всех на слуху. Их можно разделить на две группы.

Маркеры разрушения клеток печени (когда они гибнут, эти вещества выбрасываются в кровь):

АЛТ (аланинаминотрансфераза);

АСТ (аспартатаминотрансфераза);

Щелочная фосфатаза;

Билирубин.

Маркеры работы печени (показывают, справляется ли орган со своими задачами):

Альбумин (главный белок);

Протромбиновое время (показатель свертываемости крови);

Билирубин (он также отвечает за очистку организма).

Если растут АЛТ и АСТ — это сигнал о воспалении. Если ползут вверх щелочная фосфатаза и ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) — в организме начался опасный застой желчи.

Доктор Мясников выделил четыре типичных варианта изменения анализов, которые указывают на конкретные проблемы.

Если показатели АЛТ и АСТ взлетели в несколько раз (например, в 10 раз), а щелочная фосфатаза поднялась совсем немного, в печени бушует пожар. Это может быть гепатит или тяжелое отравление. Такую реакцию часто вызывает обычная передозировка парацетамола, который люди тоннами пьют при простуде. Билирубин в этом случае тоже будет повышен.

Когда щелочная фосфатаза и ГГТ повышены значительно сильнее, чем АЛТ и АСТ, проблема кроется в нарушении оттока желчи. Это классический признак застоя, который часто возникает из-за камней в желчном пузыре или воспаления протоков.

Обычно при воспалении показатель АЛТ всегда выше, чем АСТ. Но если в анализах все наоборот, и АСТ превышает АЛТ в два раза и более (особенно при высокой ГГТ), доктор Мясников указывает на очевидный диагноз — печень разрушается под воздействием алкоголя.

Если повышена только ГГТ, а все остальные тесты в идеальной норме, паниковать не стоит. ГГТ — очень чувствительный, но капризный показатель. Он может реагировать на диабет, проблемы с почками и прием некоторых лекарств. Если все остальное в норме, глубокий поиск причин обычно не требуется.

Александр Мясников настоятельно призывает не заниматься самолечением и не покупать разрекламированные таблетки для "очистки" печени. Этот орган обладает фантастической способностью восстанавливаться, но только если лечение подобрано профессионалом. Если вы увидели отклонения в анализах — не гадайте по интернету, а сразу обращайтесь к врачу.