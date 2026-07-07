Вскрылись грязные махинации Пугачевой с недвижимостью: обвела вокруг пальца

Громкая афера звездного семейства наконец-то стала достоянием общественности, обнажив самые неприглядные тайны Примадонны.



Баснословное богатство Аллы Пугачевой всегда вызывало зависть и восхищение у простых обывателей. Пока в России гремели скандалы вокруг ее отъезда, за океаном разворачивалась настоящая детективная история по спасению ее самого дорогого американского актива. Речь идет о роскошных апартаментах в солнечном Майами, которые певица приобрела еще в 2004 году. Квартира площадью 285 квадратных метров расположена в легендарном жилом комплексе Majestic Tower в элитном районе Bal Harbour.

Вид на Атлантический океан через гигантские панорамные окна, три спальни, четыре ванные комнаты — настоящий рай для избранных. На территории комплекса есть все атрибуты тяжелого люкса: два подогреваемых бассейна, солярий, библиотека, теннисный корт и даже собственная вертолетная площадка. 22 года назад Пугачева выложила за это великолепие солидные 2 миллиона 50 тысяч долларов. Но теперь вскрылись тайные махинации Пугачевой с этой квартирой, которые она проворачивала в течение десяти лет.

Спокойная жизнь на берегу океана закончилась, когда над звездным семейством нависла угроза жестких ограничений. Чтобы спасти элитное жилье от возможного ареста и конфискации со стороны властей США, Алла Борисовна запустила хитрую схему переоформления недвижимости. Семейный траст закрутился с бешеной скоростью. В 2014 году, на фоне первых политических штормов, певица спешно вписала в собственники свою дочь Кристину Орбакайте, внука Никиту Преснякова и зятя Михаила Земцова.

Дальше началась настоящая игра в наперстки. Уже в 2015 году Земцов стал единоличным владельцем апартаментов, получив их от знаменитой тещи за символические 10 долларов. Но на этом карусель с недвижимостью не остановилась.

В марте 2020 года Кристина Орбакайте вернула себе контроль над роскошным гнездышком. Сделка века совершилась по шокирующей цене — Орбакайте выкупила квартиру у собственного мужа всего за 1 доллар. При этом, чтобы окончательно обезопасить имущество от американских судов, кредиторов и санкционного давления, супруги провернули еще один юридический трюк. Они переоформили квартиру на личные трасты, спрятав все концы в воду. Теперь доказать, кому именно принадлежит элитное жилье, практически невозможно.

Правда, даже такие хитрые схемы не освобождают звездное семейство от суровых американских законов. За право обладать панорамным видом на океан Кристине Орбакайте приходится ежегодно выкладывать кругленькую сумму. Налог на недвижимость составляет около 40 тысяч долларов в год — почти 4 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Для певицы, чья гастрольная деятельность в России сейчас полностью свернута, это серьезная финансовая нагрузка. Но, судя по всему, звездный клан готов платить любую цену, лишь бы сохранить свое американское убежище от любых посягательств. Поклонники гадают, как долго Орбакайте сможет содержать этот золотой актив в Майами, ведь зарабатывать миллионы на российской публике ей становится все сложнее.