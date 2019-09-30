Скончался знаменитый спортивный тренер

Умер тренер по гандболу спортшколы олимпийского резерва в Протвино Андрей Евдокимов. Он скончался на 44-м году жизни.
Стоит отметить, что на протяжении карьеры Евдокимов воспитал более 300 спортсменов высокого уровня. Среди прославленных учеников Евдокимова такие спортсмены, как Арсений Макаров, Андрей Жуков, Николай Овчинников и многие другие, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Ей 45 мне 20
Не " выметать ссор из избы "
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Русская и африканец
Первый opгaзм
Самый сексуальный мужской голос?
Секонд Хэнд
Секс с женой уже не тот