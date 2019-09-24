Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера

Красотка взяла золото в номинации "Фитнес-бикини" на международном турнире Arnold Classic Europe 2019. Спортсменка на седьмом небе от счастья.
"Да! Мы сделали это!" – написала бодибилдер. Она сообщила, что стала чемпионкой турнира мечты. Мария Макарова поблагодарила поклонников за добрые слова. "Я пока ничего не понимаю, поэтому нужно отдыхать и собираться с мыслями. Неужели мне это не снится..." – добавила россиянка.
Макарова пришла в этот вид спорта всего два года назад, но уже добилась потрясающих результатов. До этого девушка работала в офисе, сообщает сайт "Комсомольская правда". Она является абсолютной чемпионкой Красноярского края по бодибилдингу – 2018, а также абсолютной чемпионкой Сибири того же года.
При росте 164 сантиметра Мария весит 58 килограммов. Во время соревнований спортсменка сбрасывает вес до 53,5 килограмма.
Arnold Classic – один из самых престижных в мире турниров по бодибилдингу. В этом году соревнования проводились с 20 по 22 сентября в Барселоне.
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