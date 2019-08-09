Умер тренер сборной России по бейсболу

Тренер сборной России по бейсболу Артемий Артамонов скончался в возрасте 37 лет. Печальную новость сообщила пресс-служба Федерации бейсбола России. Причина смерти спортсмена не уточняется. Похороны пройдут в воскресенье на Хованском кладбище.
"Артемий был одним из лучших игроков в стране за всю историю развития бейсбола в России. Он был настоящим лидером, с которым всегда складывался успешный коллектив единомышленников и чемпионов", – приводит официальное сообщение телеканал "360".
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