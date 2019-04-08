Мать известного спортсмена срочно госпитализирована
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу обратилась с жалобами на головную боль в одно из медицинских учреждений. После осмотра медики решили отвезти Татьяну Овечкину в больницу, чтобы провести полное обследование.
Позднее СМИ сообщили о том, что причиной сильных болей могло стать обострение хронической болезни. На данный момент обстоятельства уточняются, передает Пятый канал.
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