Умер бывший игрок киевского "Динамо"

Бывший игрок киевского футбольного клуба "Динамо" Виталий Хмельницкий ушел из жизни в возрасте 75 лет, передает телеканал "360". Футболист выступал за команду с 1965 по 1972 годы. За это время он четыре раза выигрывал союзное первенство и дважды становился обладателем Кубка страны. Кроме того, спортсмен сыграл 20 матчей за сборную СССР. После завершения карьеры он стал воспитывать молодых спортсменов. Виталию Хмельницкому посчастливилось стать легендой дважды – сперва как футболисту, а затем как тренеру.
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