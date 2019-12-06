Конор Макгрегор назвал имя желаемого соперника в бою

Президент UFC Дана Уайт рассказал, что ирландский боец Конор Макгрегор хотел бы подраться с обладателем пояса BMF Хорхе Масвидалем. "Посмотрим, что из этого получится", – цитирует спортивного деятеля RT.
Тем временем Конора Макгрегора ждет встреча с Дональдом Серроне. Поединок состоится 18 января.
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