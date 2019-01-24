Судье сломали ногу в двух местах во время хоккейного матча (видео)
Арбитр Эдуард Одиньш оказался на пути форварда торпедовцев Данилы Веряева. Судья был у борта, когда в него на полном ходу врезался мощный хоккеист. Спортсмены вскочили и продолжили игру, а арбитр остался лежать на льду.
Коллеги Одиньша хоккейный матч остановили, пострадавшего унесли на носилках врачи. Выяснилось, что у арбитра перелом обеих костей левой голени со смещением.
Эдуард Одиньш сейчас в московской больнице. Как отмечают специалисты, у хоккейного арбитра не было места для маневра и избежать столкновения он не мог. Вины нападающего нижегородцев в том, что произошло, также нет – он сам упал перед столкновением и не мог среагировать.
Врачи удивлены, что Эдуард Одиньш получил именно такое повреждение. По их словам, обычно после подобных ситуаций в хоккее травмы бывают другими – чаще всего выворачивает ноги. Но в этом случае хоккейный судья попал под прямой удар, пишет "Спорт-Экспресс".
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