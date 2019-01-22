Российский хоккеист устроил драку во время матча (видео)
На записи можно увидеть, как Задоров провел силовой прием против нападающего Калле Ярнкрока. За шведа вступился его товарищ Осин Уотсон. Американец подъехал к россиянину и стал выяснять отношения. Спор быстро перерос в драку. Судья отправил двух хоккеистов на скамейку штрафников.
Матч закончился победой команды "Нэшвилл Предаторз" со счетом 4:1. Никита Задорнов провел на льду всего 17 минут.
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