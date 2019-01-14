Немецкие депутаты просят о матче-реванше с футбольной командой Госдумы
Парламентарии хотят отыграться после поражения в матче, который прошел перед самым началом чемпионата мира по футболу, рассказал на встрече с журналистами "Парламентской газеты" спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Сейчас мы обсуждаем сроки поездки нашей делегации в Германию, в Бундестаг, делегацию возглавит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков", – сказал Володин.
Депутаты Госдумы 8 июня 2018 года одержали победу в товарищеском матче с командой Бундестага со счетом 5:3. Игра прошла в Москве, на стадионе "Красная Пресня".
В команде российских парламентариев играли и мужчины, и женщины: класс игры показали Ольга Тимофеева, Светлана Журова, Инга Юмашева и Алена Аршинова. Перед матчем первый вице-спикер Думы Александр Жуков подарил депутатам из ФРГ статуэтку прославленного советского вратаря Льва Яшина.
В перерыве между таймами вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, комментируя игру, сказала: "Все привыкли видеть нас в зале пленарных заседаний, но мы сегодня в другом амплуа. Накануне чемпионата мира по футболу мы популяризируем футбол".
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