ФИФА официально признала гол Черышева на ЧМ-2018 одним из лучших

Гол полузащитника сборной России Дениса Черышева в четвертьфинале ЧМ-2018 с командой Хорватии включили в шорт-лист номинантов на звание лучшего гола в 2018 году. ФИФА опубликовала имена претендентов.

Среди них – голы Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Мохамеда Салаха и Гарета Бэйла. Церемония вручения премии Пушкаша намечена на 24 сентября в Лондоне, передает НСН.