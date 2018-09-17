Умер легендарный хоккеист

Легендарный форвард хоккейной команды "Спартак" Валентин Гуреев ушел из жизни в возрасте 72 лет, передает "Спорт-экспресс". Спортсмен выступал за красно-белых девять сезонов, становился чемпионом СССР и дважды выигрывал Кубок СССР. В 1993-1995 годах работал главным тренером "Спартака".
Сегодня на 73-ем году жизни остановилось сердце прекрасного в прошлом нападающего красно-белых, чемпиона СССР 1976 года, двукратного обладателя Кубка СССР Валентина Гуреева. pic.twitter.com/YWRRI7QQs9— Спартак Москва (@spartak_hc) 17 сентября 2018 г.
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