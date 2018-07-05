Черчесов подписал новый контракт и ушел из команды
Соглашение с 23-летним вратарем рассчитано на два года. Новостью поделился официальный сайт клуба.
"Пополнилась вратарская линия нашей команды", - сообщили в калининградской "Балтике". В сезоне 2017/18 клуб занял пятое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Черчесов-младший является воспитанником австрийского футбола – он занимался в футбольных школах Инсбрука. Профессиональную карьеру Станислав начал в 2012 году. Юноша выступал в Австрии за "Ваккер-2", в нашей стране защищал ворота молодежных команд "Амкар", московского "Динамо" и новороссийского "Черноморца".
«БАЛТИКА» ЗАКЛЮЧИЛА КОНТРАКТ С ЧЕРЧЕСОВЫМ— ФК Балтика (@fcbaltika) 5 июля 2018 г.
Пополнилась вратарская линия нашей команды https://t.co/hgMC671B3u#БалтикаНавсегда pic.twitter.com/zWijFLOscl
Отметим, в минувшем сезоне голкипер выступал за "Черноморец" во втором дивизионе. Станислав провел всего один матч, в котором допустил результативную ошибку.
Станислав Черчесов родился 26 сентября 1994 года. Его рост составляет 1,85 сантиметра, вес – 70 килограммов.
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