Тренер российского баскетбольного клуба разбился в ДТП

На 101-м километре трассы Челябинск-Екатеринбург произошло крупное ДТП. Водитель автомобиля Renault Duster выехал на встречную полосу и протаранил Opel Astra. В результате автокатастрофы погиб 42-летний пассажир Renault, еще три человека получили травмы, передает Ura.ru.
Среди пострадавших оказался 28-летний Александр Косматов – помощник главного тренера юношеской команды баскетбольного клуба "Уралмаш". Он ехал за рулем Opel Astra. Тренер получил серьезные травмы и был госпитализирован.
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