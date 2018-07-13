"Челси" уволил главного тренера

Футбольный клуб "Челси" объявил об уходе главного тренера Антонио Конте, сообщает официальный сайт команды. Контракт с ним был подписан до 2019 года.



Итальянец проработал в клубе два сезона. За это время "Челси" стал чемпионом Англии и взял кубок. Ожидается, что "аристократов" в ближайшее время возглавит Маурицио Сарри.