"Челси" уволил главного тренера

Футбольный
клуб "Челси" объявил об уходе главного тренера Антонио Конте, сообщает
официальный сайт команды. Контракт с ним был подписан до 2019 года.
Итальянец проработал в клубе два сезона. За это время "Челси" стал чемпионом Англии и взял кубок. Ожидается, что "аристократов" в ближайшее время возглавит Маурицио Сарри.
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