"Ювентус" решил спрятать Роналду от фанатов

Футбольный
клуб "Ювентус" представит нападающего Криштиану Роналду за закрытыми дверями,
сообщает As. Руководство решило не устраивать презентацию новичка
команды фанатам.
Роналду пройдет медицинское обследование 16 июля, а потом отправится на тренировочную базу и примет участие в пресс-конференции, где будут присутствовать только журналисты. Отметим, что в 2009 году после перехода португальца в "Реал" на его презентацию на стадионе "Сантьяго Бернабеу" пришли 90 тысяч болельщиков.
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