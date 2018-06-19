Сенегал с минимальным счетом обыграл Польшу на ЧМ-2018

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Сенегала в дебютном матче на ЧМ-2018 обыграла поляков в матче группового этапа
чемпионата мира по футболу. Матч состоялся на стадионе "Открытие" в Москве.
На 37-й минуте встречи защитник африканцев Тьяго Сионек отправил мяч в собственные ворота. А на 60-й минуте М'Байе Ньянг удвоил преимущество. В концовке матча поляки смогли отыграть один мяч. Отличился Гжегож Крыховяк.
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