Горящий двигатель самолета сборной Саудовской Аравии сняли на видео
На опубликованных кадрах видно, как у самолета в воздухе вырывается пламя – предположительно, из двигателя под правым крылом. Несмотря на техническую неполадку, лайнер со сборной Саудовской Аравии на борту совершил благополучную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, сообщает Teleprogramma.pro.
Представитель авиакомпании заявил, что нарушение работы одного из двигателей произошло из-за попавшей в него птицы. Все члены национальной сборной находятся в безопасности. Футболисты уже отправились к месту жительства. Напомним, что в среду, 20 июня, на "Ростов Арене" состоится матч между сборными Саудовской Аравии и Уругвая в рамках ЧМ-2018.
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