Бывший президент стал комментатором ЧМ-2018 в тюрьме

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет работать комментатором на ЧМ-2018, сообщает "Газета.ru". Пикантности ситуации добавляет тот, факт, что экс-глава государства в настоящее время отбывает срок в тюрьме.



Политик будет работать на местном телеканале TVT прямо из места заключения. Сообщения от да Силвы будут в эфире показывать и зачитывать зрителям.

Луис Инасиу Лула да Силва занимал должность главы государства с 1 января 2003 года по 1 января 2011 года. В 2017 году он был приговорен к 12 годам лишения свободы по обвинению в коррупции.