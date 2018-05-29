Москвичи оставят пожелания российской сборной по футболу на большой карте

Оставить пожелание российской сборной по футболу на большой карте страны и принять участие в Квесте чемпионов смогут жители столицы на празднике Дня защиты детей, 1 июня, в Московском Дворце пионеров.

При входе на территорию гостей праздника встретит талисман – Воробей, а Чемпионский экспресс доставит юных гостей к главным площадкам праздника. Центром мероприятий в День защиты детей станет стадион "Воробьевы горы", где соберутся активисты ученического самоуправления Москвы и торжественное шествие школьников откроет праздник. В этот день состоится церемония награждения самых активных школьников столицы, которым по традиции будут вручены знаки "Будущее Москвы", сообщает пресс-служба столичного Департамента образования.

В течение дня будут работать тематические мастер-классы и интерактивные площадки. Каждый желающий получит карту Квеста чемпионов, пройдя все этапы которого, получит тематический сувенир. Жители города смогут познакомиться с образовательными возможностями московских колледжей.

Также в этот день будут открыты площадки Московского детского фестиваля национальных культур "Мой дом – Москва". На станции "Спортивная" будут представлены национальные виды спорта: Мас-реслинг, бампербол, метание тынзяна и многие другие.

На площадке "Академии "Умники и умницы" каждый гость праздника сможет поучаствовать в викторине о столице "Знатоки Москвы", а также попробовать себя в музыкальной игре "Через музыку к Нобелю". На "Детской площадке" юных москвичей и гостей столицы будет развлекать шоу мыльных пузырей. На "Площади мастеров" будут представлены мастер-классы декоративно-прикладного национального творчества.

