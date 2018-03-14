Известный теннисист умер от сепсиса

В США скончался четырехкратный победитель турниров Большого шлема Кен Флэк. Ему было 54 года, передает "360".

Флэк умер в окружении своей семьи. Неделю назад он заболел бронхитом, который перерос в более серьезное заболевание. "К сожалению, врачи не смогли обнаружить сепсис достаточно быстро, прежде чем он поразил все его органы", – сообщила жена теннисиста Роберта Сегусо Карлинг Бассет.

Кен Флэк завоевал золото на Олимпийских играх 1988 года. Он четыре раза побеждал на турнирах Большого шлема.