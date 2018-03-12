Российский миллионер с пистолетом прервал футбольный матч

Незасчитанный гол стал причиной крупного скандала на чемпионате Греции по футболу. Владелец футбольного клуба ПАОК устроил драку на поле и пытался применить оружие.

Футбольным клубом ПАОК владеет российский предприниматель Иван Саввиди. Бизнесмена вывело из себя решение судьи, который не засчитал забитый его командой гол.

Саввиди выбежал на поле после того, как на 90-й минуте встречи между лидерами чемпионата ПАОК и АЕК судья Гиоргос Коминос увидел офсайд – в ситуации, когда мяч оказался в сетке ворот соперников. Эмоциональный бизнесмен периодически хватался за рукоять пистолета, торчавшего из поясной кобуры, и кричал в адрес судьи: "Ты труп!"

От арбитра полицейские Саввиди оттащили. Но горячий россиянин успел напугать соперников: футболисты АЕК покинули поле, заявив, что не собираются продолжать игру "в условиях террора", пишет Sport24.gr.

Издание отмечает, что АЕК является лидером чемпионата Греции, в активе столичного клуба – 54 очка. ПАОК отстает на два очка. Решение по скандальному инциденту будет принято позже.

Η στιγμή της εισβολής του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στον αγωνιστικό χώρο και όσα ακολούθησαν μετά την ακύρωση του γκολ της ομάδας του από τον διαιτητή Κομίνη στο 90' του αγώνα με την ΑΕΚ.#aekfcseason2017_18 #paokaek #aekfcteam2017_18 #aekfamily pic.twitter.com/ZJm4nIVlLo — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) 11 марта 2018 г.

Главный тренер АЕК Маноло Хименес поделился возмущением с журналистами. "Сначала мы не боялись инцидента, но потом, когда увидели фотографии с пистолетом, подумали, что, сойди он с ума, мог бы достать его. Сначала мы не знали, что у него есть пистолет на поясе. Да, у него есть разрешение на использование, но это ненормально, когда президент клуба выходит в центр поля и угрожает судье с помощью оружия", – заявил Хименес.

В греческом футбольном клубе АЕК заявили, что отправят полный отчет по инциденту с участием Саввиди в министерства юстиции и культуры, а также в ФИФА и УЕФА. АЕК соберет в отчет все фотографии и другие материалы по событиям в матче с ПАОК. Самое интересное, что после скандала и угроз со стороны Саввиди судья Коминос изменил свое решение об офсайде и засчитал гол.

Отметим, пресс-секретарь Ивана Саввиди Татьяна Гордина опровергал сообщения о якобы "вооруженных угрозах" со стороны миллионера. "Никому он оружием не угрожал. И вышедшие заголовки – это передергивание фактов. Он пистолет не доставал и никому не угрожал, пересмотрите все внимательно. У него в руках нет пистолета. Пистолет на поясе", – цитирует ее "Говорит Москва". "Что будет дальше? Сейчас работают юристы греческие. У ПАОК свои юристы, это отдельная организация", – добавила Татьяна Гордина.