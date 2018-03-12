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Спорт

Российский миллионер с пистолетом прервал футбольный матч

Иван Саввиди. Фото: GLOBAL LOOK press/Eurokinissi
Незасчитанный гол стал причиной крупного скандала на чемпионате Греции по футболу. Владелец футбольного клуба ПАОК устроил драку на поле и пытался применить оружие.
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Футбольным клубом ПАОК владеет российский предприниматель Иван Саввиди. Бизнесмена вывело из себя решение судьи, который не засчитал забитый его командой гол.

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Саввиди выбежал на поле после того, как на 90-й минуте встречи между лидерами чемпионата ПАОК и АЕК судья Гиоргос Коминос увидел офсайд – в ситуации, когда мяч оказался в сетке ворот соперников. Эмоциональный бизнесмен периодически хватался за рукоять пистолета, торчавшего из поясной кобуры, и кричал в адрес судьи: "Ты труп!"

От арбитра полицейские Саввиди оттащили. Но горячий россиянин успел напугать соперников: футболисты АЕК покинули поле, заявив, что не собираются продолжать игру "в условиях террора", пишет Sport24.gr.

Издание отмечает, что АЕК является лидером чемпионата Греции, в активе столичного клуба – 54 очка. ПАОК отстает на два очка. Решение по скандальному инциденту будет принято позже.

Главный тренер АЕК Маноло Хименес поделился возмущением с журналистами. "Сначала мы не боялись инцидента, но потом, когда увидели фотографии с пистолетом, подумали, что, сойди он с ума, мог бы достать его. Сначала мы не знали, что у него есть пистолет на поясе. Да, у него есть разрешение на использование, но это ненормально, когда президент клуба выходит в центр поля и угрожает судье с помощью оружия", – заявил Хименес.

В греческом футбольном клубе АЕК заявили, что отправят полный отчет по инциденту с участием Саввиди в министерства юстиции и культуры, а также в ФИФА и УЕФА. АЕК соберет в отчет все фотографии и другие материалы по событиям в матче с ПАОК. Самое интересное, что после скандала и угроз со стороны Саввиди судья Коминос изменил свое решение об офсайде и засчитал гол.

Отметим, пресс-секретарь Ивана Саввиди Татьяна Гордина опровергал сообщения о якобы "вооруженных угрозах" со стороны миллионера. "Никому он оружием не угрожал. И вышедшие заголовки – это передергивание фактов. Он пистолет не доставал и никому не угрожал, пересмотрите все внимательно.  У него в руках нет пистолета. Пистолет на поясе", – цитирует ее "Говорит Москва". "Что будет дальше? Сейчас работают юристы греческие. У ПАОК свои юристы, это отдельная организация", – добавила Татьяна Гордина.

Автор: Андрей Евлампиев12 марта 2018, 10:59

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